Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, Talatpaşa Mahallesi’nde bir sürücünün park yeri nedeniyle bir kişiyle tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine aracından inerek karşı tarafa saldırı girişiminde bulunduğu belirlendi.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen M.S., ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücünün aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.