A.B. idaresindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 21. kilometresinde, tekerinin patlaması nedeniyle yol kenarında bekleyen mermer yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile otomobildeki H.B., H.A. ve Ş.A. ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.
Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.