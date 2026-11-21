Bakan Göktaş, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Kadın Kooperatiflerini e-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni'nde konuşma yaptı.

Bugün kadın emeğinin üretime, üretimin berekete dönüştüğü çok anlamlı bir buluşma için bir arada olduklarını ifade eden Göktaş, "Ülkemizin dört bir yanından gelen kadın kooperatiflerimiz, üç gün boyunca hünerle, sabırla ve özenle hazırladıkları ürünleri misafirlerle buluşturacak. Böylesi anlamlı bir fuara ev sahipliği yapan Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kadınların emeğini ve girişimcilik azmini her daim destekleyen Saygıdeğer Hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Göktaş, Edirne'den Karabük'e, Sinop'tan Yalova'ya kadın kooperatiflerinin, bulundukları şehrin kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırdığını belirterek, kadınların kooperatifler aracılığıyla ürünlerini yeni pazarlara ulaştırdığını, işlerini büyüttüğünü ve ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edindiğini söyledi.

Kooperatifçiliğin, dayanışmayı başarıya dönüştüren, kadınların önüne yeni kapılar açan çok kıymetli bir model olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kooperatif var. Bu kooperatifler 1 milyarı aşkın üyeye ulaşıyor ve dünyada her on çalışandan birine iş imkanı sağlıyor. Bu büyük ailenin bir parçası olan kadın kooperatiflerimiz de 'Made in Türkiye' markasını güçlendiriyor. Anadolu kadınının emeği, artık sınırları aşarak dünya pazarlarına açılmaya hazırlanıyor. Kadın kooperatiflerimizin bugün geldiği noktada, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yıllardır kararlılıkla yürütülen çalışmaların çok önemli payı var."

"Birinci önceliğimiz kadınların kooperatifleşmesini teşvik etmek"

Göktaş, Bakanlık olarak bu çalışmaları sahada üç temel öncelik doğrultusunda sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kurmak, yaşatmak ve büyütmek. Birinci önceliğimiz, kadınların kooperatifleşmesini teşvik etmek. Ticaret ile Tarım ve Orman Bakanlıklarımızla iş birliği içinde kadınlara kooperatif kurma süreçlerinde rehberlik ediyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla 247 bin kişiye doğrudan ulaştık ve 1300'ü aşkın kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük ettik. İkinci önceliğimiz, kooperatiflerimizin sürdürülebilir ve ekonomik açıdan güçlü olmalarını sağlamak. Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projemizden bugüne kadar yaklaşık 15 bin kişi doğrudan yararlandı. Ayrıca Kadın Kooperatifleri İnternet Portalımız aracılığıyla da kooperatiflerimizin birbirleriyle iletişim kurmasını ve iş birliğini güçlendiriyoruz. Üçüncü önceliğimiz ise kooperatiflerimizin büyümesini ve yeni pazarlara açılmasını desteklemek. Bu doğrultuda, finansmana erişimden markalaşmaya, dijitalleşmeden e-ticarete kadar pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz."

Diğer yandan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuyla 4 bini aşkın kadına proje hazırlama eğitimi sunduklarını aktaran Göktaş, "Halkbank ile başlattığımız Yükselen Kadınlar Programı kapsamında yedi bölgemizde girişimcilik, finansal yönetim ve dijitalleşme eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca, iş birliklerimiz aracılığıyla kadın kooperatiflerimize e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Bire bir danışmanlıkla da kooperatiflerimizin e-ticaret faaliyetlerini geliştirmelerine ve markalarını büyütmelerine destek oluyoruz. 'Ben de Varım' uygulamamızla kooperatiflerimizin e-ticaretteki görünürlüklerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Protokolle kadın kooperatiflerimizin ticari kapasitesi daha da artacak"

Geçen hafta sıfır atık yolunda çok güçlü bir adım attıklarını vurgulayan Göktaş, "Sıfır Atık hareketini bir dünya markasına dönüştüren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bu yolda bize ilham olduğu için gönülden teşekkür ediyorum. Bu doğrultuda, Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesiyle, Bakanlığımızın yaygın hizmet ağını Sıfır Atık Vakfımızın birikimiyle buluşturuyoruz. 81 ilde belirleyeceğimiz Sıfır Atık Kadın Elçilerimizle sıfır atık bilincini evlerden mahallelere, mahallelerden şehirlerimize taşıyacak, 24 ay boyunca yürüteceğimiz çalışmalarla 1 milyon kadına ulaşacağız." diye konuştu.

Göktaş, bu projeyle aynı zamanda, kadın kooperatiflerinin üretim süreçlerinde sıfır atık yaklaşımını benimsemesini destekleyeceklerini anlattı.

Tarım, sanayi ve tekstil atıkları gibi yeniden değerlendirilebilir malzemelerden katma değerli ürünlerin geliştirilmesini teşvik edeceklerini belirten Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uygun ürünleri kooperatiflerimizin ürün gruplarına dahil edeceğiz. Sıfır Atık Kadın Elçiliği başvurularımız 27 Kasım'a kadar devam ediyor. Bu vesileyle çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak isteyen tüm kadınları bu yolculuğa katılmaya davet ediyorum. Bugün tanıtılan protokolle kadın kooperatiflerimizin ticari kapasitesi daha da artacak. Bu vesileyle, protokole destek veren tüm e-ticaret ve perakende firmalarımıza da teşekkür ediyorum. Bizler, üreten, emeğiyle ailesine ve ülkesine değer katan her kadının yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, "Kadın emeğine ve kooperatiflerimize gönülden destek veren saygıdeğer hanımefendiye bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Tüm kooperatiflerimize bereketli ve bol kazançlı bir fuar diliyorum. Ticaret Bakanlığımıza tekrardan ev sahipliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.