Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı'nda Hasan P. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek yan yolda durabildi.

Kazanın ardından sürücü olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler geldiklerinde sürücüyü araç başında bulamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen bir kişi, otomobili kendisinin kullandığını öne sürdü. Polis ekiplerinin kamera kayıtlarının inceleneceğini belirtmesi üzerine bu kişi, bu kez aracı başka bir arkadaşının kullandığını iddia ederek telefonla arayıp olay yerine çağırdı.

Olay yerine gelen ikinci kişi de aracı kendisinin kullanmadığını söyleyince, kazanın gerçek sürücüsü Hasan P. ortaya çıkarak, polislere "Çok uğraşmayın, aracı ben kullanıyordum." dedi.

27 bin 700 lira idari para cezası kesildi

Polis ekiplerinin alkollü olup olmadığını sorması üzerine önce alkol almadığını söyleyen Hasan P., daha sonra alkollü olduğunu ancak az içtiğini belirtti.

Yapılan kontrolde 0,68 promil alkollü olduğu belirlenen Hasan P.’ye 27 bin 700 lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken otomobil, güvenlik gerekçesiyle otoparka çekildi.