Starbucks'a şeker davası açıldı

California, New York ve Washington eyaletlerinde Starbucks'ın şekersiz proteinli içeceklerini satın alan üç tüketici adına açılan davada, vanilya ve karamel aromalı sıcak ve soğuk proteinli latteler ile proteinli matcha içeceklerinin porsiyon başına 13 ila 21 gram arasında şeker içerdiği belirtildi.

Dilekçede, hiçbir makul tüketicinin "şekersiz" etiketi taşıyan bir üründe bu miktarda şeker bulmayı beklemeyeceği ifade edilerek, davanın eksik besin bilgilerinden ziyade yanıltıcı ürün isimleriyle ilgili olduğu vurgulandı.

Tüketici hakları avukatı Steve Berman, insanların sağlık, şeker hastalığı veya kan şekeri seviyeleri gibi çeşitli nedenlerle şekerden kaçındığını belirterek, bu tür bir yanıltıcı etiketlemenin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Starbucks'tan savunma

Starbucks ise iddiaları reddederek tüketicileri yanıltmadıklarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, protein içecekleri, şekersiz seçenekler, özelleştirme tercihleri ve besin içerikleri hakkında menülerde, internet sitesinde ve mobil uygulamada tutarlı bir şekilde bilgi sağlandığı belirtildi.

Şirket, içeceklerdeki şekerin eklenen şekerden değil, ürünlerde kullanılan protein takviyeli sütten kaynaklandığını, tatlandırma için ise şekersiz şurup kullanıldığını savundu.

Starbucks'ın internet sitesinde içeceklerin "şekersiz" olarak pazarlanırken aynı zamanda içerdikleri şeker miktarının belirtildiği ve bunlara ilave şeker katılamadığı bilgisine yer verildiği aktarıldı.

Açılan dava, ABD genelinde bu içecekleri satın alan tüketiciler için tazminat talep ederken, mahkemenin şeker içeren ürünlerde "şekersiz" etiketinin kullanımının yasaklanmasını istemesini hedefliyor.