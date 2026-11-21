Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Pedodonti Uzmanı Prof. Dr. Meltem Bakkal, 16-22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığının yalnızca sağlıklı dişlere ve estetik bir gülümsemeye sahip olmakla sınırlı olmadığını söyledi.

Ağız sağlığının vücudun genel sağlığıyla doğrudan ilişkili önemli bir yapı olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 3,7 milyar kişinin ağız ve diş hastalıklarından etkilendiğini belirten Bakkal, diş çürükleri, periodontal hastalıklar, diş kayıpları ve ağız kanserlerinin toplumda en sık karşılaşılan ağız sağlığı sorunları arasında yer aldığını kaydetti.

Prof. Dr. Bakkal, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'ini ilgilendiren bu hastalıkların küresel ölçekte en yaygın sağlık sorunları arasında bulunduğunu, DSÖ'nün Türkiye için yayımladığı "2022 Ağız Sağlığı Ülke Profili"nde yer alan 2019 yılı tahminlerine göre, 1-9 yaş arasındaki çocuklarda süt dişlerinde tedavi edilmemiş çürük yaygınlığının yüzde 43,8, 5 yaş ve üzerindeki bireylerde daimi dişlerde tedavi edilmemiş çürük yaygınlığının ise yüzde 38,6 olduğunu aktardı.

Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir bileşeni olduğuna dikkati çeken Bakkal, ağız içinde gelişen enfeksiyonlar ve periodontal hastalıkların bireyin genel sağlık durumuyla yakından ilişkili olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Bakkal, çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ağız sağlığındaki bozulmalar, çiğneme ve beslenme fonksiyonlarını etkileyerek bireyin yaşam kalitesini düşürebilir. Özellikle çocuklarda tedavi edilmeyen diş çürükleri ağrıya, uyku problemlerine, beslenme güçlüklerine ve okul yaşamında aksamalara yol açabilir. İleri yaşlarda ise diş kayıpları, çiğneme fonksiyonunun bozulması ve beslenme yetersizlikleriyle sonuçlanabilir. Çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesinde ilk dişin sürmesiyle birlikte ağız bakımına başlanması, ilk diş hekimi muayenesinin ilk yaş içinde gerçekleştirilmesi ve çürük riskinin erken dönemde değerlendirilmesi önem taşıyor."

"Çürük riskinin erken dönemde değerlendirilmesi önemli"

Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının gelişiminde yetersiz ağız hijyeni ve kontrolsüz diyet alışkanlıklarının en önemli risk faktörleri olduğuna işaret eden Bakkal, bu risk faktörlerinin önemli bir bölümünün bireysel davranış değişiklikleri ve toplum düzeyinde uygulanacak sağlık politikalarıyla kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Bakkal, diş hastalıklarıyla mücadelede en etkili yaklaşımın koruyucu diş hekimliği uygulamaları olduğunu anlatarak, "İlk dişin sürmesiyle birlikte ağız bakımına başlanması, ilk diş hekimi muayenesinin ilk yaş içinde gerçekleştirilmesi ve çürük riskinin erken dönemde değerlendirilmesi önemlidir." diye konuştu.

Günde en az iki kez florürlü diş macunuyla dişlerin fırçalanması, ara öğün sıklığının azaltılması ve düzenli diş hekimi kontrollerinin ağız sağlığının korunmasında temel uygulamalar olduğunu aktaran Bakkal, florürlü vernik uygulamalarının ve pit fissür örtücülerin özellikle çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesinde kullanılan koruyucu yöntemler olduğunu söyledi.

"Koruyucu diş hekimliğinin temelleri çocukluk döneminde atılmalı"

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dr. Hande Bacak ise ağız sağlığının yalnızca bu uzuvda sınırlı kalan bir konu olmadığını söyledi.

Bacak, diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının yaygın görülmelerine rağmen büyük ölçüde önlenebilir sağlık sorunları olduğunu kaydetti.

Tedavi edilmeyen ağız ve diş hastalıklarının ağrı, enfeksiyon, beslenme güçlüğü ve uyku problemlerine yol açabildiğini anlatan Bacak, bu durumun özellikle çocuklarda büyüme ve gelişme, okul başarısı ve sosyal gelişim üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturabildiğini ifade etti.

Bacak, ağız ve diş sağlığının korunmasında en etkili yaklaşımın hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi etmek yerine oluşumunu önlemek olduğuna dikkati çekerek, "Koruyucu diş hekimliğinin temelleri çocukluk döneminde atılmalıdır. İlk süt dişinin sürmesiyle birlikte ağız bakımına başlanmalı, çocuklar ilk diş hekimi muayenesi için en geç bir yaşına kadar diş hekimiyle tanıştırılmalıdır." dedi.

Düzenli diş fırçalama, yaşa uygun miktarda florürlü diş macunu kullanımı, şeker tüketiminin sınırlandırılması, ailelerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve düzenli diş hekimi kontrollerinin koruyucu yaklaşımın temel unsurları olduğunu dile getiren Bacak, "Süt dişleri, çocuğun beslenmesi, konuşma gelişimi, estetik görünümü ve daimi dişlerin doğru konumda sürmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle süt dişlerinde oluşan çürükler erken dönemde değerlendirilmeli ve gerekli tedaviler zamanında yapılmalıdır." uyarısında bulundu.

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin önemli bir boyutunu da engelli ve özel gereksinimli bireylerin tedavi olanaklarına erişiminin oluşturduğunu aktaran Bacak, fiziksel, zihinsel veya gelişimsel farklılıkları bulunanlarda ağız bakımının bağımsız olarak gerçekleştirilememesinin, düzenli kontrollerin aksamasının, tedaviye uyum güçlüklerinin ağız ve diş hastalıklarının görülme sıklığını artırabildiğini anlattı.

"Ağız ve diş sağlığındaki sorunla kardiyovasküler hastalıklar ilişkili"

Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli uzman diş hekimi Buğrahan Bekçi ise ağız sağlığının korunmasında yalnızca diş fırçalamanın yeterli olmadığını, dişler, diş etleri, dil yüzeyi ve ağız mikrobiyotasının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ağız içerisindeki mikroorganizmaların büyük bölümünün ağız florasının doğal üyeleri olduğunu dile getiren Bekçi, oral hijyenin yeterince sağlanmaması durumunda bu dengenin bozulduğunu ve çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırladığını kaydetti.

Bekçi, diş yüzeylerinde biriken bakteri plağının diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının temel sebeplerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Tedavi edilmeyen sorunlar diş kayıplarına neden olabileceği gibi kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet gibi sistemik hastalıklarla da ilişkilidir." dedi.

Özellikle diyabet ile diş eti hastalıkları arasında çift yönlü bir ilişki bulunduğunu vurgulayan Bekçi, kontrol altına alınmamış diyabetin diş eti hastalıklarının daha ağır seyretmesine neden olabildiğini, aktif diş eti enfeksiyonlarının da kan şekeri kontrolünü olumsuz etkileyebildiğini ifade etti.

Ağız kokusu şikayetiyle başvuran bazı hastalarda sorunun kaynağının yetersiz dil hijyeni olabildiğinin altını çizen Bekçi, dilin girintili çıkıntılı yapısı nedeniyle çok sayıda mikroorganizmanın tutunabildiği doğal bir yüzey olduğuna işaret etti.

"Koruyucu diş hekimliği uygulamaları özellikle çocukluk döneminde önem taşımaktadır"

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin de ağız sağlığını olumsuz etkilediğini, bu ürünlerin diş eti hastalıkları, yara iyileşmesinde gecikme, dişlerde sararma ve ağız kanseri riskinde artış gibi birçok olumsuzlukla ilişkili olduğunu aktaran Bekçi, "Koruyucu diş hekimliği uygulamaları özellikle çocukluk döneminde önem taşımaktadır. Topikal florür ve fissür örtücü uygulamaları dişlerin çürüğe karşı dirençli hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Bu işlemler, Bakanlığımıza bağlı ağız ve diş sağlığı kuruluşlarında hekimlerimiz tarafından uygun görülen çocuk hastalara uygulanabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Erken dönemde tespit edilen sorunların daha kolay, konforlu ve kontrollü tedavi edilebildiğini ifade eden Bekçi, güçlü bir ağız sağlığının etkili oral hijyen alışkanlıkları, koruyucu uygulamalar ve erken teşhis anlayışının bir bütün olarak değerlendirilmesiyle mümkün olacağını sözlerine ekledi.