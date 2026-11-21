CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bilgisayar korsanları FBI'ya bağlı Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin veritabanına sızdı.

FBI, olası güvenlik ihlaline ilişkin soruşturma açarken, bu merkezin federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında önemli bir bağlantı görevi gördüğü belirtildi.

ABD'de son dönemlerde önemli bankaların, Ulusal Güvenlik Ajansının ve Ulusal Havacılık Ajansının sistemlerinde kesintiler yaşanmış, Başkan Donald Trump yönetimi ise bu olayların "ayrı ayrı" olaylar olduğunu ve halkın endişelenmemesi gerektiğini açıklamıştı.