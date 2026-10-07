Sera gazı seviyeleri rekor seviyede: Buzullar erime tehlikesiyle karşı karşıya

Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılan "Atmosferimiz ve İklimimiz 2026" raporu, Yeni Zelanda'nın çevre, yerli türler ve toplumlar üzerinde geniş kapsamlı etkileri olacak artan iklim baskılarıyla karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Şehirler, Çevre, Bölgeler ve Ulaştırma Bakanlığı Baş Bilim Danışmanı Dr. Alison Collins, artan ısınmayı ve iklim değişikliği olasılığını gösteren birden fazla gösterge bulunduğunu belirtti.

Sıcaklıklar artıyor, buzullar küçülüyor

Rapora göre, Yeni Zelanda'nın yıllık ortalama sıcaklığı 1909'da tutulan kayıtların başlangıcından bu yana 1,36 derece artarken, kayıtlardaki en sıcak 10 yılın 7'si son on yılda gerçekleşti.

İklimin ısınmasıyla birlikte ülkedeki yaklaşık 3 bin buzulun hacmi hızla küçülüyor. 1997 yılında 56 kilometreküp olan buzul hacmi, 2023 itibarıyla 30 kilometreküpe geriledi.

İklim modellemelerine göre, düşük emisyon senaryosunda bile buzulların 2100 yılına kadar hacimlerinin yüzde 14 ila 86'sını kaybetmesi beklenirken, yüksek emisyon senaryosunda bu oran yüzde 69 ile 100 arasında değişiyor.

Sera gazları rekor kırdı ve aşırı hava olayları artıyor

Yeni Zelanda atmosferindeki karbondioksit seviyelerinin 1972'den bu yana yüzde 30 arttığı, metan seviyelerinin ise 2025'te en yüksek konsantrasyona ulaştığı raporda yer aldı.

Artan ısının; yükselen sıcaklıklara, ısınan okyanuslara, deniz seviyelerinin yükselmesine, değişen yağış rejimlerine ve daha yoğun aşırı hava olaylarına yol açtığı vurgulandı.

Ülke genelinde 25 derecenin üzerindeki gün sayısının artmasıyla birlikte sıcak hava dalgalarının sıklığı, süresi ve yoğunluğunun "büyük olasılıkla" artacağı ifade edildi.

Ayrıca okyanusların küresel ortalamadan yüzde 34 daha hızlı ısındığı; bu durumun deniz süngeri ağarmalarına, büyük ölçekli balık karaya vurmalarına ve penguen ölümlerine neden olduğu bildirildi.

Raporda, son yıllarda yaşanan şiddetli fırtınalar ile 2023'teki Gabrielle Siklonu ve Auckland sellerine dikkat çekilerek, iklim değişikliğinin sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda insan ve ekonomi hikayesi olduğu vurgulandı.