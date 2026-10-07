İsrailli işgalciler, askerlerin gözü önünde basın fotoğrafçısını dövdü

Filistinli 58 yaşındaki AFP kıdemli fotoğrafçısı Cafer Aştiye (Jaafar Ashtiyeh), kuzeydeki Akraba köyü yakınlarında zeytin toplayan köylüleri ve bir Filistinlinin gözaltına alınmasını takip ediyordu.

Bu sırada bölgeye ATV ile gelen ve üzerinden ateş açan bir kişi, bir Filistinliyi ayağından vurarak yaraladı.

Açılan ateşin ardından en az altı kişi daha silah ateşleyerek gazetecilere doğru koştu.

Üzerinde net bir şekilde "Basın" (Press) ibaresi bulunan araca binmeye çalışan Aştiye, iki saldırganın hedefi oldu. Saldırganlar, Aştiye'yi tüfeklerinin dipçikleriyle defalarca darp etti. Olay yerinden yaklaşık 500 metre uzakta ise en az bir düzine İsrailli asker duruyordu.

Olay anında yanında bulunan AFP fotoğrafçısı John Wessels, arkadaşının çığlıklarını duyduğunu ve kendisine de silah doğrultularak tehdit edildiğini belirtti.

Saldırganlar ayrıca Aştiye'nin kamera ekipmanlarını da gasbetti. Başından ve gövdesinden yaralanan Aştiye, Nablus'taki bir hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.

Oğlu Zeytin Cafer, babasının çekilen röntgenlerinde kırık tespit edilmediğini ancak 24 saat gözetim altında tutulacağını açıkladı.

Zeytin hasadında şiddet dalgası

Yaşanan bu olay, Batı Şeria'da Filistin ekonomisinin can damarı olan zeytin hasadı döneminde işgalci şiddetinin tırmandığı bir döneme denk geldi.

Ay sonunda yapılacak İsrail seçimleri yaklaşırken bu sezonun özellikle şiddetli geçtiği belirtiliyor. Filistinliler için kültürel bir simge olan zeytinlikler, aşırılık yanlısı İsrailli işgalciler tarafından sık sık hedef alınıyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda kurulan yerleşimler yasadışı kabul ediliyor. Batı Şeria'da 3 milyon Filistinlinin arasında yaklaşık 500 bin İsrailli işgalci yaşıyor ve Filistinlilere karşı düzenlenen saldırılardan sorumlu yerleşimciler çok nadiren tutuklanıyor ya da yargılanıyor.

Basın özgürlüğüne yönelik kınamalar

AFP'nin küresel haber direktörü Phil Chetwynd, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'daki olayları haberleştirmeye çalışan gazetecilere yönelik bir ciddi saldırıyı daha şiddetle kınıyoruz ve kapsamlı bir soruşturma talep ediyoruz. Silahlı yerleşimcilerin, müdahale etmeyen İsrailli güvenlik güçlerinin gözü önünde gazetecileri dövmesi ve soyabilmesi kabul edilemez" dedi.

İsrail ve Filistin topraklarındaki uluslararası medyayı temsil eden Yabancı Basın Derneği (FPA) de derin endişe duyduklarını belirterek, yetkililerin bölgedeki askerlerin neden müdahale etmediğini araştırması gerektiğini vurguladı. Dernek, bu saldırının basını sindirme ve doğru haberciliği engelleme yönünde açık bir girişim olduğuna dikkat çekti.

BM İnsan Hakları Ofisi verilerine göre İsrail, 2025 yılında dünyada en çok gazeteci öldüren ülke konumunda yer alırken, Lübnan ve Gazze'de en az 225 gazetecinin yaşamına son verdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütüne göre ise 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da aralarında bir AFP katkı sunucusunun da bulunduğu 19 gazeteci gözaltına alındı. AFP, yaşanan saldırıyla ilgili olarak İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama talep ettiğini bildirdi.