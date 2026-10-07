ABD'de idam edilen mahkum Christa Pike hastanede uyandı ve konuştu

Geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilen infazda iki doz pentobarbital verilmesine rağmen hayatta kalan Pike, hastaneye kaldırıldı ve günlerce bilinci kapalı şekilde tedavi gördü.

Avukatları, hastane odasında kollarından kelepçeli tutulan Pike'ın iyileşme sürecinin tıbben benzeri görülmemiş bir durum olduğunu belirtti.

Hukukçular ve uzmanlar, zehirli bir maddenin vücuda enjekte edilip de hayatta kalan başka bir idam mahkûmu vakası bulunmadığını vurguladı.

Olayın ardından Tennessee Valisi Bill Lee yıl sonuna kadar tüm infazları askıya aldı ve eyalet hapishanelerinin başındaki ismin istifa edeceği duyuruldu.

Pike'ın avukatları ile konuya ilişkin uzmanlar, mahkumun kollarındaki ciddi doku hasarına ve uzun sürecek zorlu bir iyileşme sürecine dikkat çekti.

Yetkililer ise başarısız olan infaz girişiminin ardından Pike'ın cezası için nasıl bir adım atılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.