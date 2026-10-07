Fransa'da çatışmalar hız kesmeden devam ediyor

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe geçen kalabalık, okullar için daha fazla kaynak ve polisin daha az baskı uygulamasını talep etti.

Salı günü ülke genelinde 891 lisede aksama yaşandı ve hükümet verilerine göre 250 binden fazla gösterici sokaktaydı.

Öğrenci sendikaları ise bu sayının 450 bin olduğunu ve "Üçüncü Eylem" adı verilen hareket kapsamında 1.800 lisenin bloke edildiğini belirtti.

Başbakan Sebastien Lecornu, protestoların başlangıcından bu yana 215 öğrenci ile 85 okul personelinin yanı sıra 715 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Parlamentoda yaptığı konuşmada, yedi ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde radikal sol parti La France Insoumise'i (LFI) "kaos yaratmaya çalışmakla" suçladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, durumu değerlendirmek üzere salı akşamı Elysee Sarayı'nda bakanlarla bir toplantı gerçekleştirdi.

Eylül ayı ortasında Seine-Saint-Denis'deki kalabalık sınıflar ve harap binalara tepki olarak başlayan eylemler dalga dalga yayılırken, polisin "orantısız güç" kullandığı iddiaları endişe yaratıyor.

Polis müdahaleleri sırasında Paris yakınlarındaki Saint-Ouen-l'Aumone'da 14 yaşındaki bir öğrenci yüzünden yaralanırken, Lens kentinde ise bir lisesinin eli kopmuştu.

İçişleri Bakanlığı, 28 Eylül'den bu yana toplam 6.547 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Fransa'nın en büyük sendikası CGT, perşembe günü yeni protestoların planlandığını duyurdu.