Açık 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 07.10.2026 06:33

Fransa'da çatışmalar hız kesmeden devam ediyor

Fransa'da lise öğrencilerle başlayan protestoların üniversite öğrencilerine, velilere ve sendikalara sıçramasıyla ülke genelinde yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Paris ve Marsilya'daki gösterilerde polis biber gazı kullanırken, Lyon'da çatışmalar yaşandı ve Rennes'te tazyikli su müdahalesinde bulunuldu.

Fransa'da çatışmalar hız kesmeden devam ediyor

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe geçen kalabalık, okullar için daha fazla kaynak ve polisin daha az baskı uygulamasını talep etti.

Salı günü ülke genelinde 891 lisede aksama yaşandı ve hükümet verilerine göre 250 binden fazla gösterici sokaktaydı.

Öğrenci sendikaları ise bu sayının 450 bin olduğunu ve "Üçüncü Eylem" adı verilen hareket kapsamında 1.800 lisenin bloke edildiğini belirtti.

Fransa'da çatışmalar hız kesmeden devam ediyor
Fransa'da çatışmalar hız kesmeden devam ediyor

Başbakan Sebastien Lecornu, protestoların başlangıcından bu yana 215 öğrenci ile 85 okul personelinin yanı sıra 715 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Parlamentoda yaptığı konuşmada, yedi ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde radikal sol parti La France Insoumise'i (LFI) "kaos yaratmaya çalışmakla" suçladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, durumu değerlendirmek üzere salı akşamı Elysee Sarayı'nda bakanlarla bir toplantı gerçekleştirdi.

Eylül ayı ortasında Seine-Saint-Denis'deki kalabalık sınıflar ve harap binalara tepki olarak başlayan eylemler dalga dalga yayılırken, polisin "orantısız güç" kullandığı iddiaları endişe yaratıyor.

Polis müdahaleleri sırasında Paris yakınlarındaki Saint-Ouen-l'Aumone'da 14 yaşındaki bir öğrenci yüzünden yaralanırken, Lens kentinde ise bir lisesinin eli kopmuştu.

İçişleri Bakanlığı, 28 Eylül'den bu yana toplam 6.547 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Fransa'nın en büyük sendikası CGT, perşembe günü yeni protestoların planlandığını duyurdu.

ETİKETLER
Emmanuel Macron Fransa
Sıradaki Haber
Arjantin'in efsanesi Messi, milli takıma veda etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır Gazze'nin en gür sesi oldu
07:19
Bilim insanları kolajen takviyelerinin ardındaki araştırmada büyük kusurlar buldu
07:12
İspanya'da konut krizi protestoları sonrası acil önlemler onaylandı
07:10
Starbucks'a şeker davası açıldı
07:16
Türkiye'nin yardım eli her zaman Gazze'nin üzerinde oldu
07:08
1950'den bu yana görülen en büyük El Nino'nun daha şiddetlisi geliyor
Fransa'da çatışmalar hız kesmeden devam ediyor
Fransa'da çatışmalar hız kesmeden devam ediyor
FOTO FOKUS
Üsküdar'da vapur yalıya çarptı
Üsküdar'da vapur yalıya çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ