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Dünya
BBC 07.10.2026 06:30

Arjantin'in efsanesi Messi, milli takıma veda etti

Arjantinli yıldız Lionel Messi, milli takım kariyerini Benin'e karşı oynanan ve 3-0 kazandıkları hazırlık maçıyla tamamladı. Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda düzenlenen duygusal veda gecesinde, 39 yaşındaki futbolcu 208'inci ve son milli maçına çıktı.

Arjantin'in efsanesi Messi, milli takıma veda etti

Karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı vuruşunu gole çeviren Messi, milli forma altındaki 126'ncı golünü kaydetti.

Yıldız oyuncu, maçta Nicolas Otamendi ve Nico Paz'ın gollerinin asistini de yaptı. Ağustostaki milli takım bırakma kararını açıklayan Messi, 85 bin biletli seyircinin doldurduğu statta 90 dakika sahada kaldı.

Maçın ardından stadyumda lazer ışık gösterisi, canlı müzik ve çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 dakika süren bir veda konuşması yapan Messi, sahadan ayrılmak istemediğini belirtti.

Bu sırada takım arkadaşı Enzo Fernandez dahil bazı oyuncular gözyaşlarını tutamadı.

Kariyerine Major League Soccer ekibi Inter Miami'de devam eden Messi'nin kulübüyle 2028 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arjantin başkentindeki kutlamalar boyunca duygusal anlar yaşayan deneyimli futbolcu, stadyuma otobüsle giderken ve milli marş okunurken gözyaşlarını sildi.

Maç öncesinde sahaya çıkan oyuncuları havai fişek gösterisi karşıladı. Sahada ise Messi'nin ikonik 10 numaralı forması ile "gracias" (teşekkürler) yazısının yer aldığı dev bir Arjantin forması açıldı.

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında oyuna ara verilirken, Beninli futbolcular Messi'yi tebrik etti. Arjantinli oyuncu, iki serbest vuruşunda kaleciyi geçemezken, ceza sahası içinden net fırsatlardan yararlanamadı ve mücadelenin son anlarında direğe takıldı.

Ağustos ayındaki kararının ardından yaptığı açıklamada, veda kararının kendisini üzdüğünü ancak zamanının geldiğini ifade eden Messi, emeklilik mesajını İspanya'ya karşı kaybedilen Dünya Kupası finalinden iki gün sonra, 21 Temmuz'da kaleme aldığını belirtti.

Arjantin formasıyla ilk maçına 2005 yılında Macaristan ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan Messi, oyuna girdikten kısa süre sonra kırmızı kart görmüştü. Zorlu milli takım başlangıcına rağmen tarihi başarılar elde eden futbolcu, bir Dünya Kupası ve iki Copa America şampiyonluğu kazandı.

Milli takım kariyerinde attığı gollerle tarihe geçen Messi, Cristiano Ronaldo'nun ardından tüm uluslararası maçlarda en çok gol atan ikinci futbolcu konumunda yer alıyor.

Öte yandan, maç öncesinde sosyal medyada paylaşımlarda bulunan eski takım arkadaşı Neymar, dünyanın futbol adına Messi'ye teşekkür ettiğini belirtti. Rodrigo De Paul ve Angel di Maria ise Messi ile aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları gururu dile getirdi.

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