Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlattı.

Bu kaynakla gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Göktaş, "81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını 'ailegenclikfonu.aile.gov.tr' web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" ifadesini kullandı.

Göktaş, fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini vurgulayarak, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" bilgisini verdi.

Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkardıklarını söyledi.

"11 bin 224 gencimize 1 milyar 277 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik"

Göktaş, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ilk çocuk için 12 ay hibe edip kalan borçlarını ise 12 ay ertelediklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 25 bin 701 çift borcunun 12 aylık taksitinin hibe edilmesi, 12 aylık taksitinin ertelenmesi hakkından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 641 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 26 bin 342 çiftimizin, 26 bin 993 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur."

Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024'te pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025'te Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 321 bin 246'ya ulaştı. Bu ay 11 bin 224 gencimize 1 milyar 277 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 249 bin 686 gencimize 24 milyar 83 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 279 bin 190 gencimizin yanında olduk."