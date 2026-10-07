Paramount ve Warner Bros'tan 110 milyar dolarlık dev birleşme

Los Angeles'ın en büyük iki stüdyosunu bir araya getiren devralma, rekabete zarar verebileceği ve tüketici fiyatlarını artırabileceği yönündeki eleştirilerin ardından gerçekleştirildi.

Yeni devleşen eğlence şirketi, David Ellison'ın kurduğu Skydance Corporation adı altında yeniden markalandı.

Anlaşma; HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios ve Food Network gibi çok sayıda önemli yapıyı tek çatı altında topladı. Harry Potter, Game of Thrones ve Yüzüklerin Efendisi gibi efsanevi seriler, Indiana Jones, Görevimiz Tehlike ve Shrek gibi Paramount'un mevcut hit kataloğuna eklendi.

Skydance CEO'su David Ellison, anlaşmanın film endüstrisi için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşmayı olumlu karşılayarak harika insanların yer aldığı büyük bir şirket olacağını belirtti.

Şirketin günlük operasyonlarını Mattel'in eski CEO'su Ynon Kreiz yönetirken, strateji ve teknoloji kısmını Ellison üstlendi. CNN Worldwide'ın başkanı ve baş editörü Mark Thompson ile CBS News baş editörü Bari Weiss görevlerine devam ederken, HBO içerik lideri Casey Bloys doğrudan tüketiciye yönelik içeriklerin baş sorumlusu oldu.

Ancak uzmanlar, yüksek faiz oranları döneminde şirketin borçlarını azaltmak için maliyetleri düşürmek zorunda kalacağına ve bunun içerik kalitesini etkileyebileceğine dikkat çekti.

Süreç boyunca ABD'deki bazı eyaletlerin savcıları rekabetin kısıtlanacağı endişesiyle dava açsa da geçen ay sağlanan uzlaşmayla engel aşılmıştı.

Anlaşma gereği CNN ve CBS'de bağımsız haberciliği güvence altına almak için bir editoryal bağımsızlık kurulu oluşturulması kararlaştırıldı.

Ayrıca şirketin her yıl en az 30 film yayınlaması zorunlu kılınırken, yapay zeka ürünü filmlere karşı sıkı sınırlamalar getirildi ve prodüksiyonun belirli bir oranının ABD'de yapılması şartı koşuldu.