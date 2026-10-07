Açık 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AP 07.10.2026 06:39

Paramount ve Warner Bros'tan 110 milyar dolarlık dev birleşme

Paramount Skydance, Hollywood ve medya sektörünü kökten değiştirecek 110 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla Warner Bros Discovery'yi resmen bünyesine kattı.

Paramount ve Warner Bros'tan 110 milyar dolarlık dev birleşme

Los Angeles'ın en büyük iki stüdyosunu bir araya getiren devralma, rekabete zarar verebileceği ve tüketici fiyatlarını artırabileceği yönündeki eleştirilerin ardından gerçekleştirildi.

Yeni devleşen eğlence şirketi, David Ellison'ın kurduğu Skydance Corporation adı altında yeniden markalandı.

Anlaşma; HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios ve Food Network gibi çok sayıda önemli yapıyı tek çatı altında topladı. Harry Potter, Game of Thrones ve Yüzüklerin Efendisi gibi efsanevi seriler, Indiana Jones, Görevimiz Tehlike ve Shrek gibi Paramount'un mevcut hit kataloğuna eklendi.

Skydance CEO'su David Ellison, anlaşmanın film endüstrisi için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşmayı olumlu karşılayarak harika insanların yer aldığı büyük bir şirket olacağını belirtti.

Şirketin günlük operasyonlarını Mattel'in eski CEO'su Ynon Kreiz yönetirken, strateji ve teknoloji kısmını Ellison üstlendi. CNN Worldwide'ın başkanı ve baş editörü Mark Thompson ile CBS News baş editörü Bari Weiss görevlerine devam ederken, HBO içerik lideri Casey Bloys doğrudan tüketiciye yönelik içeriklerin baş sorumlusu oldu.

Ancak uzmanlar, yüksek faiz oranları döneminde şirketin borçlarını azaltmak için maliyetleri düşürmek zorunda kalacağına ve bunun içerik kalitesini etkileyebileceğine dikkat çekti.

Süreç boyunca ABD'deki bazı eyaletlerin savcıları rekabetin kısıtlanacağı endişesiyle dava açsa da geçen ay sağlanan uzlaşmayla engel aşılmıştı.

Anlaşma gereği CNN ve CBS'de bağımsız haberciliği güvence altına almak için bir editoryal bağımsızlık kurulu oluşturulması kararlaştırıldı.

Ayrıca şirketin her yıl en az 30 film yayınlaması zorunlu kılınırken, yapay zeka ürünü filmlere karşı sıkı sınırlamalar getirildi ve prodüksiyonun belirli bir oranının ABD'de yapılması şartı koşuldu.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Yapay Zeka Faiz
Sıradaki Haber
ABD'de idam edilen mahkum Christa Pike hastanede uyandı ve konuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır Gazze'nin en gür sesi oldu
07:19
Bilim insanları kolajen takviyelerinin ardındaki araştırmada büyük kusurlar buldu
07:12
İspanya'da konut krizi protestoları sonrası acil önlemler onaylandı
07:10
Starbucks'a şeker davası açıldı
07:16
Türkiye'nin yardım eli her zaman Gazze'nin üzerinde oldu
07:08
1950'den bu yana görülen en büyük El Nino'nun daha şiddetlisi geliyor
Fransa'da çatışmalar hız kesmeden devam ediyor
Fransa'da çatışmalar hız kesmeden devam ediyor
FOTO FOKUS
Üsküdar'da vapur yalıya çarptı
Üsküdar'da vapur yalıya çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ