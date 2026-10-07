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Dünya
Independent 07.10.2026 06:44

Rusya, Sibirya'daki veba laboratuvarı çalışanının ölümüne ilişkin açıklama yaptı

Rusya, Sibirya'daki İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan Darya Shipilova'nın şüpheli ölümüyle ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer, laboratuvar çalışanının ölümünün ardından başlatılan incelemelerde herhangi bir veba vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Rusya, Sibirya'daki veba laboratuvarı çalışanının ölümüne ilişkin açıklama yaptı

Rusya sağlık denetim kurumu Rospotrebnadzor, son 10 gün içinde İrkutsk veba araştırma tesisindeki çalışanlar arasında hiçbir bulaşıcı hastalık bildirilmediğini açıkladı.

Yapılan kapsamlı tıbbi testler, hayatını kaybeden kadının vücudunda mesleki faaliyetleriyle bağlantılı mikroorganizmaların bulunmadığını ortaya koydu.

İrkutsk yakınlarındaki Şelehov bölgesinin başkan yardımcısı Elena Sofina, yerel bir hastanenin karantinaya alındığını ancak tehlikeli teşhisin doğrulanmadığını belirtti.

Sofina, karantina altındaki kişilerin yaklaşık yüzde 60'ının taburcu edildiğini aktardı.

Şelehov'daki Anti-Plague Araştırma Enstitüsü çalışanı Darya Shipilova'nın numune topladığı sırada içinde patojen bulunan bir tüpü kazara kırması sonucu etken maddeye maruz kaldığı bildirilmişti.

29 Eylül'de "bilinmeyen kökenli" şiddetli zatürree teşhisiyle hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan Shipilova, kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Bağımsız Rus medya kuruluşu Lyudi Baikal, İrkutsk'taki bazı hastanelerin üç haftalığına karantinaya kapatıldığını ve teknisyenle doğrudan ya da dolaylı temas kurduğundan şüphelenilen en az 197 kişinin tıbbi gözetim altına alındığını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında Rus yetkililerin DSÖ'nün bilgi talebine resmi yanıt verdiğini söyledi.

Rus makamları, İrkutsk şehrinde herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini ve hayatını kaybeden çalışanla temaslı kişilerin tespit edilerek test sonuçlarının negatif çıktığını bildirdi. DSÖ, genel nüfus için veba riskinin düşük göründüğünü açıkladı.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın olay sonrasında yaptığı yardım teklifini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada durumu Rusya için "büyük bir sorun" olarak nitelendirmişti. Peskov, halk sağlığı kurumlarının durumu yönettiğini ve yeni bilgiler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

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