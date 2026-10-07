Kuzey Kore’nin BM misyonunun sesli mesajı hacklendi: Alaycı karşılama mesajı ortaya çıktı

BM üye rehberinde yer alan ve Kuzey Kore hükümetiyle iletişim kurmanın nadir yollarından biri olan hat, ABD topraklarındaki tek diplomatik temsilcilik konumunda bulunuyor.

CNN'in eylül ayı sonlarında misyonla iletişime geçmeye çalışırken fark ettiği olayda, arayanların yüksek ses tonuyla ve Doğu Asya aksanı taklidiyle alaycı bir monologla karşılaştığı belirlendi.

Mesajda, Kuzey Kore'deki kronik gıda kıtlığıyla alay edilirken, Kim Jong Un'a ulaşmak isteyenlerin mesaj bırakabileceği ve belki de "yakın zamanda birilerinin karnının doyacağı" ifadelerine yer veriliyor.

Ardından devreye giren otomatik bir ses, posta kutusunun dolu olduğunu bildiriyor.

Misyon çalışanı şaşkınlığını gizleyemedi

CNN muhabirinin New York'taki ofisin kapısını çalarak durumu sorması üzerine dışarı çıkan erkek bir misyon çalışanı, soruları yanıtlamayı reddetti.

Muhabirin telefonla arayarak sesli mesajı dinlettiği sırada şoke olduğu görülen çalışan, "Bu bizim numaramız değil" diyerek kapıyı kapattı.

Uzmanlar, dört haneli varsayılan şifrelerin değiştirilmemesi veya otomatik arama servisleri aracılığıyla bu PIN kodlarının kolayca tahmin edilmesi sayesinde siber saldırganların sesli mesaj sistemine rahatlıkla sızabildiğini belirtiyor.

Uzmanlar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kopma noktasında olması nedeniyle New York kanalının artık neredeyse işlevsiz hale geldiğine dikkat çekiyor.