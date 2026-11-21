İran basınında yer alan habere göre Erakçi, ABD ile İran arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin onurlu ve iyi bir anlaşma arayışında olduğunu belirten Arakçi, belirsizlik halinin sürmesini istemediklerini dile getirerek İran'ın üst düzey yöneticilerinin de aynı görüşü paylaştığını söyledi.

Arakçi ayrıca, yüzde 60 zenginleştirilmiş 400 kilogram uranyum konusunda uzlaşmaya varılabileceğini belirterek, söz konusu uranyumun ülke dışına çıkarılmamasının ve İran'ın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.