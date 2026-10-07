1950'den bu yana görülen en büyük El Nino'nun daha şiddetlisi geliyor

Tropikal Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıkları bu sonbaharda rekor düzeyde arttı.

El Nino eğiliminin ölçüldüğü bölgede sıcaklıkların normallerin 6,1 Fahrenheit (yaklaşık 3,4 santigrat derece) üzerinde seyrettiği bildirildi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), son güncellemesinde bu sonbahar ve kış aylarında "çok güçlü bir olay" yaşanma olasılığının yüzde 90 olduğunu açıkladı.

1950'den bu yana görülen en büyük El Nino'dan bile daha şiddetli, tarihi bir olay olma ihtimalinin ise yüzde 75 olduğu belirtildi.

Milyonlarca çocuk tehlike altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yayımladığı analizde iklim modelinin yüz milyonlarca çocuğu tehlikeli koşullarla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, El Nino nedeniyle kuraklık ya da aşırı yağışlardan etkilenecek bölgelerde 347 milyondan fazla çocuğun yaşadığını belirterek, su kıtlığı, yetersiz beslenme ve hastalık salgınlarının artma riskine karşı acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Şikago Üniversitesi İklim Etkileri Laboratuvarı, El Nino'nun küresel ortalama sıcaklıkları dünya genelinde 451 bin aşırı sıcak kaynaklı ölüme yol açacak kadar artıracağını tahmin ediyor.

Küresel çapta hava olayları ve ekonomik etkiler

Ekvator yakınındaki rüzgarların zayıflaması ve Doğu Pasifik'teki soğuk su yükselmesinin durmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim modeli olan El Nino; küresel ortalama sıcaklıkları artırıyor, ABD Batı Yakası'nda deniz suyunun ısınmasına yol açarak kıyı erozyonuna neden oluyor ve Atlantik kasırga sezonunu zayıflatıyor.

Uzmanlar, bazı bölgelerin kuraklıkla boğuşurken bazılarının aşırı yağış ve sel felaketleriyle karşılaşacağını ifade ediyor. Bu durumun tarım ekonomilerini ve tedarik zincirlerini olumsuz etkileyerek pirinç, kahve ve çikolata gibi ürünlerin market fiyatlarını yükseltebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Pasifik'teki sıcak suların etkisiyle Hawaii'yi vuran kasırgaların çoğaldığı ve Kaliforniya açıklarında balina köpekbalıkları ile deniz yılanları gibi olağan dışı deniz türlerinin görüldüğü kaydedildi.