İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortak çalışma yapıldığını duyurdu.

Brezilya adli makamlarınca “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj isimli şüphelinin; Güney Amerika’dan Avrupa’ya gerçekleştirilen kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin yasal yükler içerisinde Avrupa’ya sevk edilmesini organize ettiği, uluslararası operasyonlarda deşifre edilen yazışmalarda Brezilya’da ele geçirilen 3 ton kokainin arkasındaki alıcı olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada emeği geçen emniyet güçlerine teşekkür edildi:

"Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Başkanlığımızı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul MİT Bölge Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."