Bakan Çiftçi, Tunceli'de GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bölge ülkelerinde siyasi dengelerin yeniden kurulduğunu aktararak, sınır ötesindeki bir gelişmenin kısa zamanda ülke içinde güvenliği ve huzuru ilgilendiren sonuçlar doğurabildiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük gücünün, milletin ortak geleceğine sahip çıkma iradesi olduğunu belirten Çiftçi, "İç cephemizi tahkim etmek, devletimizle vatandaşımız arasındaki güven bağını güçlendirmek ve

ülkemizin karar alma iradesini korumak bu sebeple hayati bir önem taşıyor. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Kasım'da bir kez daha ifade ettiği üzere, 'Terörsüz Türkiye' stratejik bir devlet projesidir ve bu projeyi hedefine hep birlikte ulaştırmalıyız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel hedeflerinden biri olan bu yürüyüş, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışı üzerine kuruludur." dedi.

Bakan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Terörün kalıcı biçimde sona ermesi, milletimizin yarım asırdır ödediği ağır bedelin ardından çocuklarımıza karşı taşıdığımız bir sorumluluktur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hassasiyetini her aşamada gözeteceğiz. En büyük arzumuz, memleketimizin hiçbir köşesinde bir annenin daha evlat acısıyla sınanmaması, hiçbir çocuğun terörün gölgesinde büyümemesidir. Geçmiş süreçlerde yaşadıklarımız devlet hafızamızda yerini almıştır. Atılan adımların istismar edilmesinin, sahadaki gelişmelerin zamanında değerlendirilmemesinin ve küçük görülen ihlallerin birikmesinin ne kadar ağır neticelere yol açtığını biliyoruz. Bu tecrübenin gereği, her aşamada dikkatli olmak, temkinli olmak, gelişmeleri sahadaki somut karşılığıyla değerlendirmek ve tedbiri vaktinde almaktır.

Milli birliğimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan hiçbir tehdide, iç ve dış provokasyona, devletimizin kararlılığını sınamaya yönelik hiçbir girişime, asla müsamaha göstermeyeceğiz. Böyle bir durumda hukuk içinde, gecikmeden ve tereddütsüz hareket edeceğiz. Devletimizin sözü açık, uygulaması adil, tutumu kararlı olacaktır."

Süreç içerisinde kamunun vatandaşlarla yakın temas halinde olması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Devletle millet arasındaki bağ, bu samimiyetle ve verilen sözün tutulmasıyla kuvvet bulur. Bir gencin kaygısını, bir ailenin sıkıntısını, bir mahallenin ihtiyacını vaktinde duymak, önleyici güvenlik anlayışımızın da temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, terör sona ererken asayişe ilişkin çalışmaların artacağını işaret ederek, terör baskısından kurtulan mahallelerde organize suç örgütlerine, tefecilere, uyuşturucu tacirlerinin gençlere musallat olmasına fırsat verilmeyeceğini ve daha çok sahada olunacağını kaydetti.

"Örgütsel tasfiye ve silah bırakmaya ilişkin beyanların fiili karşılığını, titizlikle teyit edeceğiz"

Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi ve hukuki boyutuna değinen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye sürecinin siyasi ve hukuki boyutuna, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin iradesi yön verirken, İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki sorumluluğumuzu kısaca '3T' diye ifade ettiğimiz, üç kademeli bir güvenlik anlayışıyla yerine getiriyoruz. Bunun ilk adımı tespit, ikinci adımı takip, üçüncü adımı ise tasfiyedir. Bu doğrultuda, sürecin sınırlarımız içindeki seyriyle, sınırlarımızın ötesindeki gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz. Her açıklamayı, her taahhüdü ve sahaya yansıyan her adımı dikkatle takip edeceğiz. Örgütsel tasfiye ve silah bırakmaya ilişkin beyanların fiili karşılığını, titizlikle teyit edeceğiz. Sınırlarımızın ötesinde ortaya çıkan bir gelişmenin illerimizde doğurabileceği sonuçları zamanında değerlendirecek, teyit edilmiş bilgiyi gecikmeden paylaşacak ve kurumlarımız arasında eş güdümü arttıracağız. İçeride huzurunu kalıcı kılan, insanının devlete güvenini kuvvetlendiren bir Türkiye, bölgesinde de daha güçlü söz söyleyecektir. Bu hedefe doğru atılan her adımda, devlet ciddiyetini, milletimizin hassasiyetlerini ve ülkemizin uzun vadeli menfaatlerini gözeteceğiz."

Tarihi bir dönemde olunduğunu vurgulayan Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un güçlü desteğiyle ilerleyen Terörsüz Türkiye hedefini başarıya ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin." diye konuştu.

Toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın yanı sıra Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa'nın valileri, il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri de katıldı.