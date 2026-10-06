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Ekonomi
AA 06.10.2026 16:43

Altın fiyatlarında son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 610 bin liraya çıktı.

Altın fiyatlarında son durum

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 535 bin lira, en yüksek 6 milyon 612 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 610 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün 6 milyon 570 bin 1 liradan tamamlanmıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 42 milyon 439 bin 521,07 lira, işlem miktarı ise 463,80 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 99 milyon 911 bin 793,07 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

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