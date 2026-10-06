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Ekonomi
AA 06.10.2026 11:27

Depremden etkilenen 5 ilde eğitim destekleri artırıldı

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere ödenen "eğitim ve öğretim desteği" tutarlarında yüzde 35 oranında artış yapıldı.

Depremden etkilenen 5 ilde eğitim destekleri artırıldı

"2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Özel Okullarda Öğrenim Gören ve Önceki Yıllarda Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınıp Öğretim Kademesini Tamamlamayan Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu il ve ilçelerde öğrenim gören öğrenciler adına ödenen eğitim ve öğretim desteğine, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ödenen destek tutarlarına göre yüzde 35 oranında artış yapıldı.

Bu eğitim öğretim yılında ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine 44 bin 906 lira, ortaokul 8'inci sınıf ile ortaöğretim 12'nci sınıf öğrencilerine 52 bin 488 lira ödeme gerçekleştirilecek.

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Deprem Eğitim Destek Ödemesi
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