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Ekonomi
AA 06.10.2026 11:22

Çevre danışmanlık firmalarına büro tescil belgesi zorunluluğu

Bakanlık tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle, Çevre danışmanlık firmalarına da TMMOB Çevre Mühendisleri Odasından alınan Büro Tescil Belgesi (BTB) sahibi olma zorunluluğu getirildi.

Çevre danışmanlık firmalarına büro tescil belgesi zorunluluğu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği'nde Büro Tescil Belgesi'ne (BTB) ilişkin açık bir hüküm yer almaması, uygulamada tartışmalara ve ilgili belgelerin iptali istemiyle açılan yargı süreçlerine yol açıyordu.

Düzenlemeyle, çevre danışmanlık firması yeterlik belgesi verilebilmesi için firmalardan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odasından alınan geçerli Büro Tescil Belgesi (BTB) bulunması şartı getirildi. Mevcut çevre danışmanlık firmaları, bu şartı 1 Ocak 2027 tarihine kadar sağlamakla yükümlü kılındı.

Firmaların istihdam edeceği personel yapısında da düzenlemeye gidilerek; tam süreli istihdam edilen, yüzde 80 oranında çevre mühendisi olarak belgelendirilen en az beş personelden oluşan kadro şartı getirildi. Bu kadroda en az bir koordinatörün 7 yıl ve üzeri, diğer personelin ise sırasıyla 5 yıl, 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olması veya yeni mezun personelden oluşması kararlaştırıldı. Ayrıca yeterlik belgesi alacak personel ile firma yetkililerinin bazı ağır suçlar nedeniyle kamu görevinden çıkarılmamış olması şartı arandı.

Hizmet süreleri ve asgari ücret tarifesi güncellendi

Yönetmelikle işletmelerin alacağı çevre yönetimi hizmet süreleri yeniden belirlendi. Buna göre işletmeler, tehlike sınıfları ve kapasitelerine göre değişen sürelerde zorunlu çevre yönetimi hizmeti alacak. Bakanlık, kirleticilik riskleri ve kapasiteleri göz önüne alarak bu sürelerde değişiklik yapmaya yetkili kılındı.

Aylık asgari fiyat tarifesi hesaplamasında değişikliğe gidilerek, katma değer vergisi hariç aylık net asgari ücretin işletmelerin tehlike sınıflarına ve kapasitelerine göre belirlenen oranlar ile varsa birim fiyat bedellerinin yüzde beşi eklenerek hesaplanması esası getirildi. İşletmeler ile yapılan sözleşmelerin en geç 1 Ocak 2027 tarihine kadar bu asgari fiyat tarifesi esas alınarak yenilenmesi istendi.

İdari yaptırımlar ve ceza puanı hükümleri

Yönetmelikte tanımlanan "aykırılık" ve "uygunsuzluk" durumlarına yönelik denetim ve yaptırım kuralları netleştirildi. Buna göre, çevre yönetimi hizmeti almayan işletmelere, denetimlerde bilgi, belge ve raporları sunmayanlara ile belirlenen sürede aykırılıkların giderilmesine yönelik resmi başvuru sürecini başlatmayan işletmeler/firmalar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulanacak.

Denetimler sonucunda yanlış veya yanıltıcı bilgi/belge verdiğinin tespit edilmesi veya son dört yıl içinde 200 ceza puanına ulaşılması durumunda yeterlik belgeleri iki yıl süreyle iptal edilecek.

İşletmeler ile yapılan sözleşmelere dair ödeme belgelerinin aylık faaliyet raporlarına eklenmesi zorunlu tutulurken, aylık faaliyet raporları ile ön değerlendirmelerin Bakanlık sistemi üzerinden elektronik veya mobil imza ile kaydedilmesi hükme bağlandı.

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