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Gündem
TRT Haber 07.10.2026 07:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır Gazze'nin en gür sesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır Filistin davası ve Gazze'ye yönelik desteğini her platformda güçlü şekilde dile getirdi. Erdoğan, konuşmalarında mazlum coğrafyalardaki çocukların yaşadığı acılara dikkat çekerken, sarsıcı gerçekleri, soykırımcıların yüzlerine vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır Gazze'nin en gür sesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim 2023 öncesinde de sonrasında da Filistin davasının gür sesi oldu.

Kimi zaman sarsıcı fotoğraflarla Filistin'deki soykırım gerçeğini yüzlerine vuran Erdoğan'ın, 2019'da Birleşmiş Milletler'de sorduğu "İsrail Devleti'nin sınırları neresidir?" sorusu hafızalara kazındı.

Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Mazlum coğrafyaların masum çocuklarının hikayesini etkileyici sözlerle anlatan Erdoğan, dünyaya hitap ederken de ikili görüşmeler yaparken de Gazze'yi gündeminde hep üst sıralarda tuttu.

Bu insanlığın dip noktasıdır, insanlık tarihi son bir asırda böyle bir vahşet görmemiştir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleri hiç vazgeçmeden soykırımcıların yüzlerine çarptı. O konuştukça İsrail rahatsız oldu, Birleşmiş Milletler'de Genel Kurul salonundan kaçtı.

Kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın kimse gücenmesin alınmasın bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. bu insani bir meseledir. hepimiz için vicdani bir meseledir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye, uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi için de bir an bile durmadan ter döktü.

Erdoğan, Filistin davasını her zaman milli bir mesele olarak gördü. Türkiye'nin desteğini tüm platformlarda güçlü şekilde vurguladı.

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