Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır Gazze'nin en gür sesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim 2023 öncesinde de sonrasında da Filistin davasının gür sesi oldu.
Kimi zaman sarsıcı fotoğraflarla Filistin'deki soykırım gerçeğini yüzlerine vuran Erdoğan'ın, 2019'da Birleşmiş Milletler'de sorduğu "İsrail Devleti'nin sınırları neresidir?" sorusu hafızalara kazındı.
Mazlum coğrafyaların masum çocuklarının hikayesini etkileyici sözlerle anlatan Erdoğan, dünyaya hitap ederken de ikili görüşmeler yaparken de Gazze'yi gündeminde hep üst sıralarda tuttu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleri hiç vazgeçmeden soykırımcıların yüzlerine çarptı. O konuştukça İsrail rahatsız oldu, Birleşmiş Milletler'de Genel Kurul salonundan kaçtı.
Türkiye, uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi için de bir an bile durmadan ter döktü.
Erdoğan, Filistin davasını her zaman milli bir mesele olarak gördü. Türkiye'nin desteğini tüm platformlarda güçlü şekilde vurguladı.