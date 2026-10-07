Açık 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.10.2026 03:38

Bakan Göktaş: Yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz

Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yönetmeliğe ilişkin "Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş: Yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz

Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin başvuru, açılış, çalışma ve fiziki şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı ile ücret tespiti, ödeme, inceleme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından yönetmeliğe ilişkin paylaşımda bulundu. Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Bakan Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 81 ilimizde hizmet sunan özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, ödeme süreçlerinden yerleştirme işlemlerine kadar mevcut yapısal sorunlara bütüncül çözümler getiriyoruz. Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz. Yeni yönetmeliğimiz ülkemize, ailelerimize ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

ETİKETLER
Mahinur Özdemir Göktaş Engelli Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Ankara'da uygulama noktasında ateş açılması sonucu 1 polisimiz şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:17
Üsküdar'da yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı
03:12
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
02:53
Bir gün önce nişanlanan çift kazada hayatını kaybetti
02:14
Ankara'da uygulama noktasında ateş açılması sonucu 1 polisimiz şehit oldu
00:56
Trump'tan "İran" mesajı: Bu işi bitirmemiz gerekiyor
00:52
İşgalci İsrailliler, Batı Şeria’da evini kuşattıkları Filistinli çifti yaraladı
İstanbul’da gün batımı
İstanbul’da gün batımı
FOTO FOKUS
Üsküdar'da vapur yalıya çarptı
Üsküdar'da vapur yalıya çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ