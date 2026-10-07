Bakan Göktaş: Yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz

Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin başvuru, açılış, çalışma ve fiziki şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı ile ücret tespiti, ödeme, inceleme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından yönetmeliğe ilişkin paylaşımda bulundu. Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Bakan Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 81 ilimizde hizmet sunan özel bakım merkezlerinin açılışından denetimine, ödeme süreçlerinden yerleştirme işlemlerine kadar mevcut yapısal sorunlara bütüncül çözümler getiriyoruz. Teknik yeterlilik, şeffaflık, uygulama birliği, hukuki güvence ve engelli birey odaklı hizmet anlayışını esas alan yeni bir özel bakım hizmet modelini hayata geçiriyoruz. Yeni yönetmeliğimiz ülkemize, ailelerimize ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun."