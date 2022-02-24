İzmir'in Karabağlar ilçesinde Büyükşehir Belediyesine bağlı ulaşım şirketi ESHOT personellerinin servis beklediği anda araca binemeye çalışan S.G.K. ve M.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özer A. ile 6 ESHOT personeli ve olaya müdahale eden polis memuru Ömer Ülker bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan polis memuru Ömer Ülker ile Özer A. ameliyata alındı.

Polis memuru Ülker ile Özer A. ve otobüs şoförü İlker T'nin sağlık durumlarının iyi olduğu, diğer 5 yaralının taburcu edildiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekipleri tarafından aynı mahallede suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.G.K. ve M.A. tutuklandı.