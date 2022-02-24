Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında üç ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 64 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Bodrum Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan
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