Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 17:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Seyir halindeki minibüs alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi.
Diyarbakır'da şehir içi yolcu minibüsü hareket halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye ederek itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Diyarbakır İtfaiye Yangın
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