22 Şubat'ta Hastane Mahallesi Olgun Sokak'ta uygulama yapan polis ekipleri K.Y'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, bir polis memuruna çarparak uygulama noktasından kaçtı. Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, K.Y. ile araçta bulunan S.A.D. ve A.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görevli memuru kasten yaralama" suçundan tutuklandı.