Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Dur" ihtarına uymayıp polise çarpan 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un İlkadım ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken bir polise çarparak yaralayan araçtaki 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
22 Şubat'ta Hastane Mahallesi Olgun Sokak'ta uygulama yapan polis ekipleri K.Y'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, bir polis memuruna çarparak uygulama noktasından kaçtı. Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, K.Y. ile araçta bulunan S.A.D. ve A.D'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görevli memuru kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
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