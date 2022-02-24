Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya’nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahalenin turizme etkisine ilişkin açılama yaptı.

Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye turizmi için önemli iki pazar olduğuna işaret eden Bağlıkaya, geçen yıl söz konusu 2 ülkeden toplam 7 milyon civarında turist ağırladıklarını belirtti.

“Bu tür sorunlar tüm Avrupa pazarını etkiler”

Bu sene turist akışının 10 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini söyleyen Bağlıkaya, “Askeri müdahalenin kısa sürede bitmesini ümit ediyorum. Bu şekilde sıcak temas devam ettiği müddetçe yalnız Rusya ve Ukrayna'yı değil, tüm Avrupa pazarını etkiler. Hiç kimse sıcak çatışmanın olduğu bölgelere, yakın bölgelerine seyahat etmez" diye konuştu.

Firuz Bağlıkaya, sorunun çözülmesi uzun sürse de en azından sıcak çatışmanın bitmesinin turizm için faydalı olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Mart ayının ortalarına kadar sıcak çatışma durumları toparlanır ve görüşme safhasına geçilirse o zaman turizmde bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Şu anda rezervasyonlarda iptal yok ama rezervasyon akışında durma var. Sıcak çatışmaların bittiği günden itibaren tekrar rezervasyonlar devam edebilir. Şu anda ciddi bir kayıp gözükmüyor ama devam etmemesi lazım."

“Hava trafiği kapalı olmasa Türkiye'yi güvenli bulanlar buraya gelecektir"

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelmek isteyenlerin olduğunu ancak hava trafiğinin kapatılması nedeniyle bunun mümkün olmadığını vurgulayan Bağlıkaya, "Şu anda hava trafiği açık olsa çok büyük ihtimalle ciddi bir kitle Türkiye'yi güvenli bulduğu için seyahat etmek isteyecek" dedi.

Bağlıkaya, ayrıca salgın nedeniyle son yıllarda turizmin bekledikleri gibi geçmediğini ifade ederek, 2022’nin rekor bekledikleri bir sene olduğunu ve geçen yılların üzerinde bir rakama ulaşmak istediklerini söyledi.

