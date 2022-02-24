Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.
Kara yolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü güzergahta, polis de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Topuk ve Karduz yaylalarında da kar etkili oluyor.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı Sağanak
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