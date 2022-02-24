Kar yağışı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Kara yolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü güzergahta, polis de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Topuk ve Karduz yaylalarında da kar etkili oluyor.