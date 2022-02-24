Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Amanos Dağları eteklerinde bulunan Karayılan Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen yangın söndürme ekipleri müdahaleye başladı.
İskenderun Körfezinde etkili olan şiddetli fırtına, yangın söndürme ekiplerine zor anlar yaşatıyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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