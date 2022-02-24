Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 13:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da kaçak iskeleler yıkılıyor
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen 46 iskelenin yıkımına başlandı.
Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde 58 derme çatma iskelenin kaçak ve ruhsatsız olduğu tespit edilip yıkım kararı alındı.
Bodrum Belediyesi tarafından tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebliğin ardından, bölgede kaçak ve gelişigüzel inşa edilen iskelelerin 12'sini sahipleri kaldırdı. Diğer 46 iskelenin ise yıkımına başlandı.
Yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.
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