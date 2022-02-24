Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde 58 derme çatma iskelenin kaçak ve ruhsatsız olduğu tespit edilip yıkım kararı alındı.

Bodrum Belediyesi tarafından tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebliğin ardından, bölgede kaçak ve gelişigüzel inşa edilen iskelelerin 12'sini sahipleri kaldırdı. Diğer 46 iskelenin ise yıkımına başlandı.

Yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.