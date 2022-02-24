Aşağıkonak Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların çekidiği kavgada 10 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

2 kişi hayatını kaybetti

Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı. 10 yaralıdan 2'si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.