Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, DEAŞ'a yönelik Şanlıurfa ve İzmir'de belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütüne müzahir örgütsel toplantı/sohbet/eğitim verdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 1'i Suriyeli olmak üzere 29 şüpheli gözaltına alındı.
Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Etiketler: DEAŞ Şanlıurfa Terörle Mücadele
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