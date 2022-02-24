Van'da, ağır kış şartlarına rağmen devletin sağladığı destekle teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçleri, hudut hattında yasa dışı göçe karşı 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, geçen yılın başından bu yana yaklaşık 128 bin düzensiz göçmenin ülkeye girmesi engellendi, sınırı geçen 16 bin kişi yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı Suçları Bürosunda, Başsavcılığın koordinesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerle ilgili işlemler daha kısa sürede sonuçlandırılarak oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik duvarının 64 kilometrelik bölümü tamamlandı

Sınırdan kaçak geçişlerin engellenmesi için çeşitli önlemler alınıyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı da göçmen kaçakçılığına ilişkin soruşturmaların daha hızlı yürütülebilmesi amacıyla "özel birim" oluşturdu.

Güvenlik güçleri, 84 kule, gece görüş özellikli kameralar ve her türlü titreşim hareketlerini tespit edebilen akustik sistemler sayesinde düzensiz göçmen geçişlerini ve kaçakçılık olaylarını önlüyor.

Sınırın beton duvarlarla, 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendekle daha güvenli hale getirildiği kentte, askeri birlikler, özel harekat timleri ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçle mücadele ediyor.

Ayrıca modüler güvenlik duvarı çalışmaları başlatıldı. Yapımına başlanan duvarın 64 kilometrelik bölümü tamamlandı, hava şartları nedeniyle şimdilik ara verilen 231 kilometrelik kısmın 2023'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

“Sınırdan geçişlerde, eski tarihli videolar yayınlanıyor”

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentte bu yıl aşırı kar yağışına rağmen maruz kalınan göç baskısının, neredeyse yaz aylarını aratmayacak düzeyde gerçekleştiğini söyledi.

Düzensiz göçün her yıl azaldığını belirten Bilmez, organizatörlerin getirecek göçmen bulamayınca, geçmiş tarihli görüntüleri servis ederek sınırın korunmadığı eleştirmesinin yapılmasına neden olduğuna değindi.

Ayrıca bu görüntülerin yayınlanmasının organizatörlerin reklam açısından lehine olduğunu düşünen Bilmez, basın mensuplarının bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Öte yandan 2021 yılından bu yana 2 bin 162 organizatörün yakalandığını, getirilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemlerinin hızla yapıldığını söyledi.