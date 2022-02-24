Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 7 kişi sobadan gazından zehirlendi
[Fotoğraf: İHA]
Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.
Postacı Sokak'ta yaşayan Abdurrahman, Dursun, Abdulsamet, İbrahim Halil, Yağmur ve Muhammet Ali Yıldırım ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Tutlu Sokak'ta ikamet eden Hamide Alkan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yıldırım ailesi ile Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gazdan etkilenen 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kilis
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