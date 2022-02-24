Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da yaklaşık 3 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir depoya baskın yapan jandarma ekipleri, 2 milyon 910 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesinde M.Ç'ye ait depoda sigara üretiminde kullanılan çok sayıda bandrolsüz makaron bulunduğunu tespit etti.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen ekiplerin baskın düzenlediği depoda 2 milyon 910 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç. ve M.F.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Makaron
Son Haberler
- 12:02
- 12:06
- 11:44
- 11:35
- 11:36
Sıradaki Haber
Karadeniz'de kirliliğin sebebi iklim değişikliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz