50. Yıl Mahallesi'nde oturdukları eve gelen M.A.G., aralarında anlaşmazlık olan eşi ve iki çocuğunu rehin aldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, M.A.G.'den kapıyı açmasını istedi. Ancak M.A.G.'den olumsuz yanıt alan polisler, rehineleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Bu sırada rehin alınan anne ve çocuklarının balkona çıktıkları ve korktukları görüldü.

İçeridekileri tehlikeye atmak istemeyen polis ekipleri, M.A.G. ile diyalog kurmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması sonrasında M.A.G. teslim oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.G., zırhlı araca bindirilerek karakola götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.