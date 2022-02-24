Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de bazı feribot seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Geyikli-Bozcaada hattında tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kabatepe- Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartlarından dolayı gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00 ve Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılacak.
Etiketler: Çanakkale Fırtına Hava Durumu
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