Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gelibolu'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri, Fas ve Cezayir uyruklu 33 kaçak göçmen yakaladı.
Çanakkale Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminali yakınlarında bir grup yabancının çevreye rahatsızlık verdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaptıkları soruştumada, belge ibraz edemeyen Fas ve Cezayir uyruklu 33 kaçak göçmeni yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Çanakkale Cezayir Düzensiz Göçmenler Fas
Son Haberler
- 12:28
- 12:19
- 12:20
- 12:24
- 12:29
Sıradaki Haber
Özel eğitim anaokulu olmayan il kalmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz