Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından denizlerde beklenen fırtınaya ilişkin yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz’in batı kesimlerinde fırtına etkili olacak.

Her iki bölgede de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden esmesi tahmin ediliyor. 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın hızının saatte 50 ila 75 kilometreye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Yarın öğle saatlerinde başlayacak olan fırtınanın aynı gün içinde sona ermesi bekleniyor. Açıklamada, kuvvetli rüzgarın hem Marmara’da hem de Batı Karadeniz'in batısında yarın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği bildirildi.