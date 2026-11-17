İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltındaki 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatılmış, İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da 13 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Diğer 3 zanlının yurt dışında olduğu tespit edilmişti.