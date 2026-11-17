Saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi Beyatlı Sokak’ta bulunan binada yangın çıktı.

7 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binada mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye merdiveni ile bulundukları kattan alınarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından dairede hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.