D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkiinde Gebze-Harem hattında çalışan İ.B. idaresindeki minibüsle F.U.U. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs yolcularından Haydar Bölün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza anı araç kamerasında

Öte yandan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sol şeritten sağ şeride makas atan otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması, yolcu minibüsüne çarpması, minibüsün takla atması ve otomobilin savrulduğu anlar yer alıyor.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.