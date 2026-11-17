Kale Mahallesi Ekin Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında çeşitli bölgelerde aralarında bir polis aracının da bulunduğu 4 araca çarpan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü İ.K. ile yanındaki H.Ş. ve R.Ş. yakalandı.

Otomobilin çarptığı araçlardaki S.Ş., İ.K., G.Ş. ve E.K. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücü ve beraberindekiler işlemleri için emniyete götürüldü.