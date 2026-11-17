İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, fon soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından alınan rapor içeriği, bilirkişi analizleri ve alınan beyanlar doğrultusunda Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın taşınır/taşınmaz/banka/elektronik para kuruluşları/kiralık kasaları ve şirket ortaklık paylarına resen el koyma kararı verildiği bildirildi.

Usulsüz krediler alınarak şirket kaynaklarının tüketildiği, ters repo işlemleri ile risk açığının büyütüldüğü ve suçtan sağlanan değerlerin çeşitli işlemlere tabi tutularak aklandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu nedenlerle Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın şirketlerdeki ortaklık paylarını da içeren tüm şahsi malvarlıklarına 7596 sayılı Tasfiyesine Karar verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında kayyum talep edilmesi gerektiği takdir edilmekle CMK 133/1 ve CMK 133/4-7 maddeleri ile suça özgülenmeleri hususunda kuvvetli şüphe bulunan 21 şirket hakkında maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için, yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle TMSF'ye verilmesi suretiyle TMSF'nin yönetim kayyumu olarak atanmasına karar verilmiştir."

Kayyum atanan 6 şirketin tasfiye halinde olduğu belirtilirken, aktif 15 şirketin ismi şöyle sıralandı:

"Online Teknoloji ve Danışmanlık AŞ, Online Yönetim Yazılım Bilişim Sistemleri AŞ, Reel Finansal Teknoloji Yazılımları Ali Emre Ballı Mustafa Yazıcı Kolektif Şirketi, Online Telekom Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti., İntime İnfo Yazılım Çözümleri AŞ, Fair Finansman AŞ, Online Filo Araç Kiralama AŞ, Mülksa Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri AŞ, Divissa Teknoloji AŞ, Fair Finansal Kiralama AŞ, Online Finansal Danışmanlık AŞ, Sentez Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret AŞ, Cemre İletişim Sis. Telekomünikasyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.,Tekpa Teknolojik Ürünler Pazarlama Ve Dış Tic. Ltd. Şti, Online Gayrimenkul Geliştirme ve Ticaret AŞ"