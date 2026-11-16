İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, "izinsiz" geçiş güzergahından ilerlemeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığı ve tankerin ağır hasar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tankerin son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hasar gören dördüncü petrol tankeri olduğu ifade edildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.