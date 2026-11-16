Downdetector sitesinin verilerine göre, bugün TSİ 18.00 civarında Chase, US Bank, Wells Fargo, Capital One gibi bankaların çevrim içi hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başladı.

İnternet bankacılığına giriş sorunları ve hesap bakiyelerinin görüntülenememesi gibi problemlerin yanı sıra, ABD'deki banka hesapları arasında para gönderip almaya imkan veren dijital ödeme hizmeti "Zelle" üzerinden yapılan transferlerde de sorun yaşandığı aktarıldı.

Chase'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki müşteri destek hesabının bir kullanıcı gönderisine verdiği yanıtta, "Paylaşımınızı gördük ve sizinle iletişime geçmek istedik. Özür dileriz, şu anda internet bankacılığıyla ilgili bir sorunu çözmek için çalışıyoruz. Yaşanan aksaklık için üzgünüz, sabrınız için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Bankanın mobil uygulamasında da "Bazı hizmetler şu an kullanılamıyor. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, lütfen daha sonra tekrar deneyin." uyarısı yer aldı.

Chase sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, "Teknik bir sorun nedeniyle bazı işlemlerin tamamlanması normalden daha uzun sürüyor ancak müşterilerimiz hesaplarına ve fonlarına hala erişebiliyorlar. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.