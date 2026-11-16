Harvard Üniversitesinin araştırmasına göre, Mayıs 2024-Nisan 2025 döneminde ABD'deki en büyük 403 veri merkezinin elektrik tüketimi ve karbondioksit salımı incelendi.

Araştırmada, söz konusu veri merkezlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan karbondioksit salımının yaklaşık 25,7 milyon metrik tona ulaştığı tahmin edildi.

Veri merkezlerinin toplam 82 teravatsaat elektrik tükettiği, bu miktarın yaklaşık 7 milyon hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacına karşılık geldiği belirtildi.

Elektriğin yarısından fazlasının ise küresel ısınmanın başlıca nedenleri arasında yer alan fosil yakıtlardan sağlandığı kaydedildi.

Araştırmacılardan, Harvard Üniversitesi Biyoistatistik Profesörü Francesca Dominici, hesaplanan salım miktarının önceki araştırmalarda ortaya konulan tahminlerin 2 ila 3 katı olduğunu söyleyerek bunun, Michigan eyaletinin veya küçük bir Avrupa ülkesindeki toplam karbondioksit salımına denk geldiğini ifade etti.

Dominici, ABD'de 2 bin yeni veri merkezi kurulmasına yönelik planların mevcut tabloyu gelecekte daha kaygı verici hale getirdiğini vurgulayarak, karbon salımını kontrol altına alma hedefinde geriye gidildiğini kaydetti.

Veri merkezlerinin çevresel etkisini azaltmaya yönelik yaklaşımlar arasında, bu ısıyı yakalayıp yakınlardaki konut ve iş yerlerinde kullanılabilir hale getirmek yer alıyor.

Danimarkalı mühendislik ve üretim şirketi Danfoss, atık ısının "dünyanın en büyük kullanılmamış enerji kaynağı" olduğunu ve yeniden kullanımının, ısı kaynağı olarak doğal gazın yerini alabileceğini belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı, veri merkezlerinden açığa çıkan ısının, konutlara ısı ve sıcak su sağlayan bölgesel sistemlere tam olarak entegre edilmesi durumunda, 2030'a gelindiğinde Avrupa'daki konutların yaklaşık yüzde 10'unun ısı ihtiyacını karşılayabileceğini öngörüyor.

Araştırmanın bulguları "Nature" dergisinde yayımlandı.